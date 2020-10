Le Mans, con il maltempo la pole può stupire

Anche Valentino Rossi, non propriamente l’ultimo arrivato, ha tenuto a rimarcarlo. Non è stata una grande idea correre in ottobre inoltrato a Le Mans. Il brutto tempo ha condizionato il venerdì e potrebbe fare lo stesso sabato, di conseguenza non sarà facile capire chi sarà il più veloce e conquisterà la pole position. Con la sua Ducati ha fatto grandi cose Jack Miller ma non è detto che l’australiano si confermi anche sabato. Restando a Borgo Panigale occhio anche a Johann Zarco e alla sorpresissima Danilo Petrucci, che però è uno che ama il bagnato. Alternative Yamaha? Più Quartararo dei compagni di fabbrica.

Per le Moto2 e la Moto3 vale lo stesso discorso. Nella classe di mezzo Marini ha preso una bella botta e difficilmente strapperà la pole, Martin e Lowes sembrano i più attrezzati per fare registrare il miglior tempo. Nella classe cadetta, come sovente succede, c’è l’imbarazzo della scelta. Arbolino e Fenati gli italiani più indicati, ma attenzione ai soliti Fernandez e Rodrigo, sempre sul pezzo quando c’è da dare gas.

OPTA | 09-10-2020 21:32