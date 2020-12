Lazio-Napoli è anche sfida tra bomber

La Lazio ha bisogno dei tre punti ma ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di serie A contro il Napoli: 1-0 lo scorso gennaio, proprio nell’unico degli ultimi 17 confronti nel torneo contro i campani in cui i biancocelesti hanno tenuto la porta inviolata. Dal 2010/11, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol alla Lazio in serie A: 46, una media di 2.3 reti a partita. L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è andato in gol in tutte le sue ultime quattro sfide di serie A contro il Napoli, che tuttavia ha la miglior difesa in trasferta del campionato: solo Insigne del Benevento e Lukaku su rigore sono andati a segno sul campo amico contro la squadra campana.

Andrea Petagna, che dovrebbe trovare spazio nello scacchiere di Gattuso anche a causa delle assenze di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, ha segnato il suo primo gol in serie A contro la Lazio, nell’agosto 2016 con l’Atalanta. L’attaccante del Napoli ha realizzato quattro reti in sette sfide contro i biancocelesti. Da prendere in considerazione, quindi, che segnino sia lui che Immobile.

OPTA | 19-12-2020 21:51