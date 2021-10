Lazio, la tradizione con il Marsiglia dà fiducia

La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi in Europa League, successi contro St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes.

Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due gare nel 2013-14) e Lazio (due match nel 2018-19). Nessuna delle ultime 19 partite di Europa League della Lazio si è conclusa con il pareggio: otto successi e 11 sconfitte per i biancocelesti. La Lazio potrebbe vincere due gare di fila nel torneo per la prima volta dal novembre 2018, entrambe in quel caso contro il Marsiglia.

La Lazio ha vinto 2-0 l’ultimo match di Europa League contro la Lokomotiv Mosca: è dal dicembre 2013 che non registra due clean sheet di fila in competizioni europee. La Lazio va in gol da ben 16 gare casalinghe della fase a gironi in competizioni europee: 32 reti nel periodo, esattamente due di media a match (12V, 2N, 2P).

Il Marsiglia non vince da nove trasferte nelle maggiori competizioni europee (2N, 7P), l’ultimo successo risale al 2017-18 contro l’Athletic Bilbao; in più ha segnato solo una volta negli ultimi cinque match fuori casa in campo europeo. Otto delle ultime 10 reti della Lazio in competizioni europee sono state realizzate allo stadio Olimpico, incluse le due di questa stagione in Europa League.

Ciro Immobile ha preso parte a 19 reti nelle ultime 21 partite in competizioni europee con la maglia della Lazio (14 gol e cinque assist). Arkadiusz Milik ha segnato due gol in sei sfide ufficiali contro la Lazio, entrambi nella stagione 2018/19 con la maglia del Napoli in Serie A.

