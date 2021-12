Lazio, la prima mezz’ora è da migliorare

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 sfide in Serie A contro l’Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’Udinese ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro la Lazio in campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedenti senza mai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, la Lazio potrebbe perdere due partite casalinghe di fila in Serie A contro l’Udinese per la prima volta dal 2009.

Era dalla stagione 1983/84 (26 in quel caso), che la Lazio non incassava almeno 25 reti nelle prime 14 partite di Serie A; per i biancocelesti solo due clean sheet finora (non facevano così male dal 1991/92 a questo punto del torneo). Dopo aver vinto due delle prime tre partite di questo campionato, l’Udinese ha ottenuto un solo successo nelle ultime 11 – da metà settembre infatti, solo il Genoa (zero) ha ottenuto meno vittorie dei friulani (una) nella competizione.

Due sconfitte consecutive per la Lazio in campionato: è da luglio 2020 che la formazione biancoceleste non incappa in tre ko di fila in Serie A . La Lazio ha la peggior difesa nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (10 reti subite) ed è una delle tre formazioni con più gol incassati nel corso dei primi tempi finora.

Ciro Immobile, che ha segnato nove gol in 12 gare di Serie A contro l’Udinese (meno solo che contro Sampdoria, Cagliari e Genoa), non è andato a bersaglio contro il Napoli: non è mai rimasto due presenze consecutive senza andare a segno in questo campionato.

L’Udinese è stata l’unica squadra contro cui Pedro, nel suo primo campionato di Serie A 20/21 con la maglia della Roma, è andato a segno sia all’andata che al ritorno (due presenze contro i friulani

OPTA | 01-12-2021 23:47