Lazio in emergenza a Bruges

E’ stata una vigilia di Champions agitatissima per la Lazio, alle prese con un focolaio di Coronavirus. La squadra di Simone Inzaghi è volata in Belgio senza tredici giocatori tra cui Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Il Bruges stasera è chiamato ad approfittare della situazione venutasi a creare per i biancocelesti, che dopo aver battuto il Borussia Dortmund fino a due giorni fa sembravano decisamente favoriti per il bis che sarebbe valso un bel passo avanti verso la qualificazione.

Ora invece sono i belgi, già vittoriosi all’esordio sullo Zenit San Pietroburgo, la squadra da battere nel match di stasera. Caicedo proverà a non far rimpiangere troppo Immobile, ma è chiaro che sarà difficile. Mentalmente Milinkovic-Savic e compagni dovranno essere forti e reagire come già successo ad altre squadre nella stessa situazione. Lecito comunque aspettarsi una partita abbastanza bloccata e senza troppi gol. Meglio iniziare a fare i conti anche in vista dei prossimi impegni stagionali.

OPTA | 28-10-2020 11:29