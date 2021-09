Lazio in casa del Galatasaray dopo il nervosismo di Milano

Non è una sfida inedita quella tra il Galatasaray e la Lazio: le due squadre, in Europa, si sono già affrontate quattro volte. Ai sedicesimi dell’Europa League della stagione 2015/2016 furono i biancocelesti a passare il turno, pareggiando 1-1 a Istanbul e vincendo per 3-1 in casa, con rete conclusiva di Klose.

Anche Maurizio Sarri, apparso decisamente nervoso nel finale della gara di Milano, opererà un po’ di turn-over ma è chiaro che si aspetta un buon risultato dai suoi ragazzi, per cominciare al meglio l’avventura in Europa League, trofeo che ha tra l’altro vinto con il Chelsea.

C’è da aspettarsi una gara in cui segneranno entrambe le squadre ma non sarebbe una sorpresa la vittoria esterna.

OPTA | 15-09-2021 19:48