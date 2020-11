Lazio e Immobile senza freni

Ora che il peggio è passato, in termini di casi legati al Coronavirus (anche se non ci sarà Milinkovic-Savic, ancora positivo), la Lazio si rituffa in Champions League con l’obiettivo di mettere un’ipoteca sul discorso qualificazione.

Con Immobile e Luiz Felipe recuperati, i biancocelesti all’Olimpico partono da favoriti contro lo Zenit San Pietroburgo, ultimo nel girone.

La vittoria di Crotone ha galvanizzato ulteriormente un gruppo che non molla mai. A differenza delle ultime uscite europee in cui si è cercato di contenere i danni, stavolta la squadra di Simone Inzaghi punta ad attaccare fin dall’inizio, approfittando di un avversario che sulla carta dovrebbe essere chiuso alla ricerca di punticino utile almeno per il terzo posto.

Immobile è ovviamente l’uomo più atteso, anche come primo marcatore.

OPTA | 24-11-2020 13:41