Lazio e Atalanta promettono spettacolo

Mercoledì di campionato per la Serie A, che saluta settembre con le tre partite della prima giornata che erano state rinviate per concedere qualche giorno di riposo in più a Atalanta, Inter e Spezia, che per motivi diversi avevano chiuso la stagione 2019-2020 più tardi rispetto alle altre formazioni del massimo campionato.

Alle 18 in campo Udinese-Spezia e Benevento-Inter, sfida quest’ultima impreziosita dal primo testa a testa dalle panchine tra gli ex compagni alla Juventus e in Nazionale Pippo Inzaghi e Antonio Conte, mentre in serata all’Olimpico saranno di fronte Lazio e Atalanta.

La gara tra i biancocelesti e i nerazzurri metterà in palio, per chi dovesse vincere, la possibilità di raggiungere in testa alla classifica a punteggio pieno Verona, Milan e Napoli ed eventualmente una tra Benevento e Inter.

Lazio e Atalanta hanno infatti debuttato vincendo in trasferta rispettivamente contro Cagliari e Torino. Si preannuncia una sfida intensa e spettacolare, sulla falsa riga degli ultimi scontri diretti tra due squadre che sanno tenere ritmi alti e che sanno ribaltare il campo con tecnica e velocità.

Entrambi gli organici sono stati ritoccati poco sul mercato, almeno nelle formazioni-tipo, e anche questo elemento lascia immaginare una gara intensa tra collettivi che si conoscono tra loro e a vicenda.

Per il debutto casalingo stagionale Simone Inzaghi è pronto a mandare in campo la miglior formazione con Immobile e Correa in attacco e Milinkovic e Luis Alberto a dare qualità al centrocampo. Dall’altra parte Gasperini non penserà certo a difendersi, con Zapata e Gomez supportati da uno tra Malinovskiy e Pasalic.

Se pronosticare gol da entrambe le parti può essere troppo semplice, individuare un favorito può risultare troppo… difficile. Possibile che prevalga la volontà di non incappare nella prima sconfitta stagionale…



OPTA | 29-09-2020 20:59