Lazio-Crotone è già da record

Considerando solo il girone di ritorno, il Crotone è imbattuto in Serie A contro la Lazio, grazie a un successo nel 2017 e un pareggio nel 2018. Solo contro il Mantova la Lazio ha giocato più gare interne di Serie A senza mai subire gol rispetto al Crotone.

Dopo aver iniziato il 2021 con sei successi e un pareggio in Serie A, la Lazio ha perso tre delle quattro gare più recenti. La Lazio viene da sei successi interni di fila in Serie A, gli ultimi due con clean sheet: l’ultima volta che ha vinto almeno tre gare casalinghe consecutive nella competizione tenendo sempre la porta inviolata risale a ottobre 2015 (quattro).

Il Crotone ha vinto l’ultima gara di Serie A (4-2 contro il Torino), interrompendo una serie di sette sconfitte consecutive. Tuttavia, i calabresi hanno ottenuto appena un punto in questo campionato contro squadre attualmente nella metà alta della classifica, almeno quattro in meno di ogni altra formazione. Lazio-Crotone sarà la prima partita di Serie A giocata di venerdì alle ore 15.00 nel XXI secolo.

Ciro Immobile può diventare il secondo giocatore nella storia della Lazio a segnare almeno 15 gol in cinque stagioni consecutive di Serie A dopo Giuseppe Signori (che ci è riuscito tra il 1992 e il 1997). Simy ha segnato 10 gol in questa Serie A, tanti quanti nelle sue due precedenti stagioni nella competizione. L’unico giocatore nigeriano ad aver fatto meglio dell’attaccante del Crotone in una singola stagione di Serie A è stato Obafemi Martins (11 nel 2004/05).

