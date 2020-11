Lazio contro Juventus e cabala

Non sarà di certo la Lazio che avrebbe voluto Simone Inzaghi quella che sfiderà la Juventus. Tante defezioni nella squadra biancoceleste (particolarmente importante quella del bomber Immobile) che ovviamente ne diminuiscono il potenziale. Ma i capitolini non partono battuti contro una squadra che ha palesato più di un problema nella retroguardia. Caicedo per esempio può colpire ancora.

L’ultimo pareggio tra Lazio e Juventus in serie A risale a gennaio 2014 (1-1); da allora, 10 successi bianconeri e due vittorie biancocelesti. La Juventus ha registrato tre vittorie e tre pareggi nel campionato in corso; nella striscia con nove scudetti di fila, ben sette volte è rimasta imbattuta nelle prime sette gare. Cristiano Ronaldo ha segnato in ciascuna delle tre partite di questo campionato e si candida per fare gol anche domenica. Un problema in più per gli ospiti, tanto più che il portoghese è restato all’asciutto a Budapest, in Champions League. Probabile che segni, come è probabile che venga fuori una gara con svariate reti anche se nella striscia record dei nove scudetti di fila, ovvero a partire dal 2011/12, la Lazio è la squadra contro cui la Juventus ha registrato più clean sheet in Serie A: 11 su 18 match.

OPTA | 07-11-2020 20:42