Lazio con una serie da interrompere

Il Marsiglia ha vinto solo uno dei sette precedenti giocati contro la Lazio in tutte le competizioni (2N, 4P), risultato di 3-0 in una sfida di Coppa Intertoto dell’agosto 2005. La Lazio ha vinto quattro delle cinque gare contro il Marsiglia nelle fasi a gironi di competizioni europee, anche se ha pareggiato la più recente, lo 0-0 dello scorso ottobre.

Il Marsiglia non è riuscito a vincere nessuna delle ultime quattro partite casalinghe in UEFA Europa League (1N, 3P) dopo aver vinto ognuna delle precedenti quattro gare casalinghe nella competizione.

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due gare di Europa League: l’ultima volta che ha fatto meglio in competizioni europee è stata nel 2011, quando ha collezionato tre clean sheet di fila.

Solo West Ham e Galatasaray (entrambe a zero) hanno subito meno reti di Marsiglia e Lazio (entrambe una) in questa Europa League; tuttavia, la formazione francese è quella che ha subito meno tiri nel torneo in corso (21).

Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Anderson sono tutti stati coinvolti in esattamente nove gol in Europa League con la Lazio: nella storia della competizione, solo Ciro Immobile è riuscito ad andare in doppia cifra di partecipazioni a reti con questa maglia (15). Ciro Immobile non è andato a segno in nessuna delle sue ultime quattro presenze in Europa League, non ha mai giocato più partite di fila nella competizione senza realizzare almeno una rete.

OPTA | 04-11-2021 08:46