Lazio con un trend da invertire

L’Udinese ha vinto nel match d’andata contro la Lazio: è dalla stagione 2004/05 che non riesce a battere i biancocelesti due volte all’interno dello stesso campionato di Serie A. L’ultimo successo casalingo dell’Udinese contro la Lazio in Serie A è datato aprile 2013 (1-0, rete di Di Natale): da allora in Friuli cinque successi biancocelesti e due pareggi (entrambi per 0-0).

Nelle ultime cinque giornate di campionato solamente tre squadre sono rimaste imbattute in Serie A: l’Inter, la Juventus e l’Udinese (per i friulani due vittorie e tre pareggi) L’Udinese arriva da tre successi casalinghi consecutivi in Serie A (non arriva a quattro da aprile 2019) e da quattro clean sheets interni di fila: solo a marzo 1981 è arrivata a cinque gare di fila in casa con la porta inviolata in uno stesso massimo campionato.

La Lazio ha perso tutte le ultime tre gare fuori casa in Serie A: con Inzaghi in panchina non è mai arrivata a quattro ko in trasferta consecutivi nella competizione (ultima volta a novembre 2015 con Pioli). La Lazio anche contro il Crotone ha trovato il gol nel primo quarto d’ora di gioco: i biancocelesti hanno realizzato 10 reti nei primi 15 minuti, più di qualsiasi altra formazione nella Serie A 2020/21.

OPTA | 21-03-2021 10:11