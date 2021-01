Lazio, con la Fiorentina servono i 3 punti

La Lazio ha assoluta necessità di tornare al successo. La Fiorentina è tra l’altro la squadra contro cui ha tra l’altro vinto più partite (54) di serie A; completano il quadro 46 successi viola e 42 pareggi. L’ultimo successo (3-2) della Fiorentina contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017; da allora, due pareggi e quattro vittorie biancocelesti (ultime due incluse).

Dopo le vittorie nel 2018 e 2020, la Lazio potrebbe vincere tre gare interne consecutive di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2001 (quattro in quell’occasione). Era dal 2009/10 (cinque) che la Lazio non collezionava meno di nove punti nelle prime sette gare interne in una stagione di Serie A: sono otto finora nel torneo in corso, ben 10 squadre hanno fatto meglio.

La Fiorentina non ha trovato il gol in sei partite di questa Serie A: solamente il Parma (sette) ne conta di più in questo campionato; inoltre solo Inter e Milan sono rimaste a secco di reti in meno gare della Lazio (solo una: 0-3 con la Sampdoria). Occhio a Luis Alberto.

OPTA | 05-01-2021 20:58