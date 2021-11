Lazio, c’è un trend da interrompere

La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime 11 trasferte nelle maggiori competizioni UEFA (4N, 7P), dopo il successo per 3-1 in casa del Marsiglia nell’ottobre 2018, in Europa League. La Lazio ha subito gol in tutte le ultime 14 gare esterne in competizioni europee, la sua peggior serie di partite consecutive senza neanche un clean sheet fuori casa.

La Lokomotiv Mosca non ha vinto nessuno dei tre incontri contro la Lazio in competizioni europee (2N, 1P) e ha perso 2-0 nella seconda giornata di questa Europa League.

La Lokomotiv Mosca non ha trovato il successo in cinque delle sei gare casalinghe in competizioni europee contro squadre italiane (1N, 4P) e l’unico pareggio in questo parziale è arrivato proprio contro la Lazio (1-1 nell’aprile 1999 in Coppa delle Coppe). La Lokomotiv Mosca non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite in competizioni UEFA (5N, 10P), tra Champions League ed Europa League. Il suo ultimo successo risale a settembre 2019, in trasferta contro il Bayer Leverkusen in una gara della fase a gironi di Champions League.

La Lazio non ha mai perso in sette precedenti in competizioni europee contro avversarie russe (3V, 4N) e viene da due pareggi consecutivi in Europa League: solo una volta nella sua storia ha impattato più gare di fila in competizioni europee: nel 1998 in Coppa delle Coppe (tre).

Solo il Brøndby (uno) ha messo a segno meno reti della Lokomotiv Mosca (due) in questa Europa League. La formazione russa è infatti la squadra con la peggior percentuale realizzativa nel torneo in corso (4.6%).

OPTA | 25-11-2021 09:54