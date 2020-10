Lazio-Borussia Dortmund fa rima con gol

Stasera è prevista una pioggia di gol all’Olimpico, dove si affrontano Lazio e Borussia Dortmund. Che vuol dire Immobile contro Haaland, ma non solo.

I biancocelesti sono reduci dalla brutta sconfitta di Genova, con tre reti subite che hanno confermato le lacune difensive di una squadra che stasera dovrà fare molto meglio per non subire una goleada. Va anche detto che dall’altra parte del campo i ragazzi di Simone Inzaghi sono sempre temibili e potrebbero a loro volta approfittare delle leggerezze di una rivale reduce da due vittorie in Bundesliga ma anche di una sconfitta per 2-0 sul campo dell’Augsburg prima della sosta per le nazionali.

Haaland è ovviamente il pericolo pubblico numero uno ma anche Sancho e Reus potrebbero fare male, come sa bene anche l’Inter, che un anno fa di questi tempi si è giocata di fatto la qualificazione facendosi rimontare da 0-2 a 3-2 in Germania. L’esperienza dei tedeschi in questo senso potrebbero fare la differenza anche stasera a Roma contro i biancocelesti.

OPTA | 20-10-2020 10:05