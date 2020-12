Lautaro Martinez vuole lasciare il segno

Anche i tifosi del Borussia – con i fuochi di artificio sotto all’albergo in piena notte – si sono messi di mezzo per turbare l’Inter a poche ore dalla gara di Champions League. I nerazzurri non hanno alternative : devono vincere a Moenchengladbach per sperare di poter proseguire la loro avventura nel torneo continentale per club più importante.

La squadra nerazzurra, che si è rinfrancata con il convincente successo del Mapei Stadium con il Sassuolo, sa di essere con le spalle al muro e si aspetta tanto da Romelu Lukaku. Non è però detto che arrivino da lui gol della speranza, in tale senso potrebbe farsi preferire Lautaro Martinez, particolarmente stimolato dalla voglia di dimostrare che le voci di mercato non gli danno fastidio e che vuole continuare a dare il massimo in nerazzurro. Occhio anche a Brozovic . Sarà comunque molto probabilmente una gara da ‘goal’ con entrambe le squadre a segno.

OPTA | 01-12-2020 11:41