L'attesa è finita, si riparte con Fiorentina-Torino

L’attesa è terminata, finalmente torna la serie A. Si ricomincia con una classica del campionato italiano: la sfida tra Fiorentina e Torino, con le squadre di Marco Giampaolo, debuttante sulla panchina granata, e Giuseppe Iachini, confermato dal presidentissimo Rocco Commisso su quella viola, che si daranno battaglia dalle 18 di sabato al Franchi: sulla carta gara da under 2.5, troppo importante iniziare senza una sconfitta.

La Juventus, campione d’Italia, ricomincerà domenica sera e lo farà in casa contro la Sampdoria ma soprattutto con un nuovo tecnico, Andrea Pirlo. Una scommessa, quella dei bianconeri, che arrivano da nove scudetti consecutivi (firmati da Conte, tre, Allegri, cinque, e Sarri, uno) e che puntano al decimo. Avendo però come obiettivo principale la Champions League.

In campionato sarà caccia ai piemontesi, che partono ancora una volta con il favore del pronostico: per chi crede che non possano arrivare al decimo titolo di fila le alternative sono rappresentate soprattutto dall’Inter, che pare avere qualcosa in più delle altre candidate a strappare lo scettro a Ronaldo e compagni.

OPTA | 19-09-2020 07:54