L'Athletic Bilbao vuole scacciare la crisi

La Liga conclude il programma della decima giornata con il posticipo del lunedì tra Athletic Bilbao e Betis.

La sfida in programma alle 21 al ‘San Mames’ coinvolgerà due squadre che non hanno vissuto un inizio di stagione esaltante. I baschi sono ai margini della zona retrocessione con 9 punti, gli andalusi sono poco più su in classifica con 12 punti.

Il momento difficile di entrambe le formazioni è racchiuso in altri numeri: l’Athletic ha perso tre delle ultime cinque partite, il Betis tre delle ultime quattro. Nello stesso intervallo, le due squadre hanno ottenuto sei punti.

Equilibrio quasi perfetto, quindi, che il Bilbao, nel cui attacco giocherà l’ex torinista Alex Berenguer, cercherà di rendere totale con un successo che permetterebbe di raggiungere in classifica i rivali.

Il segno 1 sembra il risultato più probabile, considerando che i baschi, reduci dalla pesante sconfitta contro il Valladolid, hanno vinto le ultime due gare casalinghe contro Levante e Siviglia e che viceversa il Betis è andato ko nelle ultime due partite giocate lontano dal ‘Villamarin’, seppur contro rivali come Barcellona e Atletico Madrid.

OPTA | 23-11-2020 11:33