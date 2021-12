L’Atalanta vuole una serata da Dea

L’unico precedente tra Atalanta e Villarreal è il pareggio 2-2 al La Ceramica in questa Champions League.

Nelle cinque partite dell’Atalanta contro squadre spagnole in Champions League sono stati realizzati 21 gol (11 a favore, 10 contro), in media 4.2 gol a partita. Solamente in una di queste una delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata: lo scorso febbraio quando il Real Madrid ha battuto 1-0 i nerazzurri.

Il Villarreal ha vinto solo una delle otto trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee (3N, 4P), ma proprio nella più recente, battendo 1-0 la Roma negli ottavi di finale dell’Europa League 2016/17.

Questa è la terza stagione per l’Atalanta in Champions League; fino a questo momento, nella fase a gironi ha conquistato in media 0.89 punti a partita nelle prime tre giornate (otto punti in nove gare), contro i 2 punti a partita nel ritorno (16 punti in otto gare).

Tra le squadre con almeno 20 partite in Champions League, l’Atalanta è quella con la migliore media gol nella storia della competizione (3.5 – 78 reti in 22 gare). Nelle cinque sfide di questa stagione sono stati realizzati 20 gol, 10 a favore e 10 contro.

Il Villarreal ha vinto l’ultima trasferta in Champions League, battendo 4-1 lo Young Boys mettendo fine a una striscia di cinque sconfitte di fila fuori casa nella competizione, ma non ha mai vinto due partite consecutive lontano da casa.

Duvan Zapata è andato in gol in entrambe le ultime due sfide dell’Atalanta in Champions League. Dovesse giocare e segnare in questa partita, potrebbe diventare il primo calciatore nerazzurro ad andare a segno per tre gare di fila nella competizione, e in generale il secondo colombiano a farlo dopo Radamel Falcao con il Monaco nel dicembre 2017.

