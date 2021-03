L’Arminia cerca la prima volta

Il Lipsia è imbattuto contro l’Arminia Bielefeld in tutte le competizioni, record che può vantare soltanto contro lo Stoccarda tra le squadre attualmente in Bundesliga (cinque partite). Il Lipsia non ha mai perso una partita in Bundesliga contro una squadra neopromossa. Con il successo 2-1 contro il Bayer Leverkusen, l’Arminia Bielefeld non solo ha interrotto un digiuno di 417 minuti in Bundesliga, ma ha anche conquistato la prima vittoria nel girone di ritorno dopo aver raccolto solo due punti nelle sette gare disputate.

Per la prima volta dalla giornata 18 l’Arminia si trova fuori dalla zona retrocessione. Con l’1-1 contro l’Eintracht, il Lipsia ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive in Bundesliga. In ogni caso la serie di sette partite di imbattibilità resta la più lunga nel campionato e ha vinto 3-0 tutte le ultime tre trasferte. I 54 punti raccolti in 25 giornate rappresentano la migliore stagione in Bundesliga di sempre del Lipsia: il primato precedente dopo 25 partite era di 50 punti nello scorso campionato.

Frank Kramer ha vinto la prima partita alla guida dell’Arminia Bielefeld alla terza partita in carica. Ha ottenuto tre successi in Bundesliga in carriera, tutte in trasferta. In casa ha raccolto solo un punto in sette partite alla guida di Hoffenheim (una), Greuther Fuerth (quattro) e Bielefeld (due), meno di ogni altro allenatore nella storia della competizione dopo sette partite interne. In questa sfida si affrontano il secondo peggiore attacco di questa Bundesliga (Arminia Bielefeld con 20 gol fatti, lo Schalke ne conta 16) e la migliore difesa (Lipsia, 21 gol incassati come il Wolfsburg).

OPTA | 19-03-2021 14:49