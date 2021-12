L’amico Sheva contro il Milan

Il Milan ha vinto sei delle ultime nove sfide in Serie A contro il Genoa (2N, 1P), dopo aver perso quattro delle cinque precedenti (1V). Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa in Serie A (3V, 1N) e non registra una striscia di imbattibilità di almeno cinque partite fuori casa contro il Grifone nel torneo da quella tra il 1989 e il 2007 (sette – 1V, 6N). Il Milan ha realizzato esattamente due gol in ognuna delle ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A; solo nel 1935 ha segnato almeno due reti in quattro gare di fila fuori casa contro il Grifone nel torneo.

Il Genoa è la squadra che ha pareggiato più partite in questa Serie A (sette) – solo tre volte i rossoblù hanno pareggiato otto delle prime 15 in un massimo campionato, la più recente nel 1981/82.

Dopo le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan rischia di perdere tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2019, sotto la gestione di Marco Giampaolo.

Il Milan ha subito 16 gol nelle ultime nove giornate di campionato (un clean sheet), ne aveva incassati solamente due nelle precedenti nove partite in Serie A (sette clean sheet).

Il Genoa non ha trovato il gol dall’arrivo di Andriy Shevchenko: l’ucraino potrebbe diventare il quarto allenatore nel XXI secolo senza reti all’attivo per la sua squadra in tutte le prime tre panchine di Serie A (dopo Somma nel 2005, Longo nel 2018 e Grosso nel 2019).

Zlatan Ibrahimovic si trova a 152 reti in Serie A, a una sola lunghezza dal 26esimo posto nella classifica dei migliori marcatori della competizione, occupata attualmente da Stefano Nyers e Hernán Crespo – inoltre potrebbe raggiungere Filippo Inzaghi (73) come 10º miglior marcatore in Serie A con la maglia del Milan (lo svedese è a quota 72 in rossonero).

OPTA | 01-12-2021 10:11