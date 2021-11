Lakers, sfida senza LeBron James

Dopo l’accesa sfida contro Detroit, questa notte tornano in scena i Lakers, privi dello squalificato LeBron James, che molto probabilmente verrà sostituito in quintetto da Talen Horton-Tucker. I gialloviola affronteranno i tenaci New York Knicks sul parquet del Madison Square Garden.

Gran parte del peso dell’attacco dei californiani sarà sulle spalle di Anthony Davis, decisivo nell’ultima uscita con 30 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 4 palle recuperate. L’ala grande con la canotta numero 3 però sta fornendo un preziosissimo apporto anche in fase difensiva come contro i Pistons, dove ha fatto registrare ben 5 stoppate che hanno di fatto blindato la vittoria dei Lakers, che ora hanno un record di 9 vittorie e 9 sconfitte, dopo una partenza a rilento.

I Knicks, reduci dalla sconfitta a Chicago contro i Bulls, vogliono ritrovare il successo. Tom Thibodeau farà ancora una volta affidamento al collettivo arancio-blu, guidato da Julius Randle, che sta viaggiando a oltre 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di media a partita.

Dopo l’exploit della scorsa stagione, che ha interrotto una serie di annate deludenti, la storica franchigia vuole continuare a migliorare il proprio record dopo una prima parte di regular season che li vede al nono posto nella Eastern Conference, con 9 vittorie e 8 sconfitte.

