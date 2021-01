Lakers per il bis contro Houston

Houston Rockets e Los Angeles Lakers si ritrovano al Toyota Center due giorni dopo un primo scontro diretto stagionale vinto dai gialloviola ma contrassegnato soprattutto da quanto successo all’ex Cousins, espulso dopo una rissa e un fallaccio su LeBron James. I californiani, reduci in generale da quattro successi nelle ultime cinque partite, si vogliono confermare contro i texani, sconfitti in tre delle ultime quattro uscite.

Il problema ora è anche James Harden, insistemente accostato ai Miami Heat. Houston dopo aver salutato Westbrook potrebbe perdere anche l’altro suo big, decidendo di iniziare a ricostruire da zero in attesa di tempi migliori. In questo contesto, i Lakers sembrano in grado di poter portare a casa un’altra “W”, puntando sulla profondità della panchina e un attacco difficilmente arrestabile, specialmente sotto canestro. In questo senso, Anthony Davis potrebbe essere l’uomo decisivo dopo una prova da 27 punti in 29 minuti.

OPTA | 12-01-2021 07:26