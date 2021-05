La Virtus cerca il bis a Brindisi

Mentre l’Olimpia Milano si è portata sul 2-0 nella semifinale con la Reyer Venezia, strapazzando i lagunari in gara-2 dopo una prima sfida assai equilibrata, Brindisi, che ha perso gara-1 con la Virtus (cedendo il fattore campo ai bolognesi), non può permettersi un altro rovescio che la costringerebbe a una rimonta clamorosa.

I bianconeri hanno nelle loro fila due elementi in grado di fare la differenza, vale a dire Teodosic e Belinelli: i due lo hanno confermato per l’ennesima volta domenica (24 punti per il serbo, 16 per l’emiliano) in una gara dal punteggio basso: 73-66 per gli ospiti.

C’è da aspettarsi un altro match combattuto e che presumibilmente si chiuderà punto a punto: in quel caso i bianconeri potrebbero di nuovo avere la meglio vista la ritrovata serenità.

OPTA | 25-05-2021 07:42