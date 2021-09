La Supercoppa Italiana non si ferma

La Supercoppa Italiana di basket, varata quest’anno con una formula differente dal solito, sta mettendo in campo dodici squadre nella fase di qualificazione: esentate Olimpia, Pesaro, Virtus e Brindisi.

Giovedì sono due gli incontri in programma, con la Fortitudo che ospita la Reyer e Treviso che attende Napoli. Sono favorite le due formazioni venete, anche se quella della Marca potrebbe subire il contraccolpo psicologico del brutto infortunio patito da Imbrò contro la Germani Brescia. Da non escludere due match che si chiuderanno con margini non particolarmente elevati a favore delle vincitrici.

OPTA | 09-09-2021 07:58