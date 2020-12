La Super Lig promette 'cose turche'

Sarà una vigilia di Natale senza i maggiori campionati europei, ma gli appassionati di calcio più accaniti potranno ‘consolarsi’ con la Super Lig turca, che proporrà quattro partite proprio il 24 dicembre. Se la sfida tra Ankaragucu e Besiktas non dovrebbe riservare troppe sorprese, con la squadra bianconera data per favorita, gli altri tre match offrono qualche spunto in più su cui riflettere prima di piazzare la propria puntata.

Si tratta, infatti, di tre partite nella zona meno nobile della classifica, con i club coinvolti desiderosi di far bene per non farsi risucchiare nelle ultime posizioni: potrebbe fare il colpaccio in trasferta, ad esempio, l’Antalyaspor, che viene da una brillante vittoria contro il Kayserispor e vuole ripetersi contro il Rizespor.

Quella tra Sivasspor e Genclerbirligi è poi una sfida che non promette molti gol: entrambe le squadre hanno entrambe una media inferiore al gol a partita e non sorprenderebbe uno 0-0 o comunque un computo complessivo di reti molto basso.

Tra Kayserispor e Konyaspor, infine, il pronostico è tutto per la seconda, ma attenzione ai padroni di casa: pur avendo il peggior attacco del campionato turco, potrebbero approfittare delle diverse assenze annunciate in casa Konyaspor e trovare una vittoria importante per il prosieguo della stagione.

OPTA | 23-12-2020 19:27