La Spal non può più rallentare

Il Pisa ha perso due delle ultime tre sfide di Serie B contro la Spal, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti sei. La prima sconfitta interna del Pisa contro la Spal in Serie B è stata nella sfida più recente, nell’ottobre 2016: in precedenza sei vittorie e quattro pareggi per i toscani. Il Pisa non perde in casa in Serie B da novembre: da allora per i toscani quattro vittorie e sette pareggi: i nerazzurri non hanno una striscia di imbattibilità interna più lunga in cadetteria dal 2008, quando arrivarono a 17. La squadra estense ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte; in Serie B non fa meglio dal 1980, quando ottenne quattro clean sheet esterne di fila.

Nell’anno solare 2021 nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più partite interne del Pisa (quattro). Solo due delle 15 reti realizzate dal Pisa in casa in questo campionato sono arrivate da fuori area, entrambe messe a segno da Luca Mazzitelli (contro il Chievo a dicembre 2020 e l’ultima rete casalinga dei toscani contro il Vicenza).

L’ultima di tre doppiette di Alberto Paloschi in Serie B è arrivata contro il Pisa, nel successo per 4-0 nella gara di andata, quando fornì anche un assist vincente.

OPTA | 15-03-2021 10:23