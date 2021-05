La Samp punta alla cinquina

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro l’Udinese: contro nessuna squadra i blucerchiati hanno una striscia aperta di successi consecutivi più lunga nella competizione. L’ultimo pareggio in Serie A tra Udinese e Sampdoria risale al maggio 2017 (1-1); da allora, cinque successi blucerchiati e due bianconeri. Dopo il successo per 3-1 nella sfida di ritorno dello scorso campionato, la Sampdoria potrebbe vincere due trasferte consecutive contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal gennaio 1997 (una serie di quattro).

L’Udinese ha perso sei delle ultime nove partite di campionato: tante sconfitte quante nelle precedenti 22. Un solo punto per l’Udinese nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato; i bianconeri non rimangono sei partite interne senza successi dallo scorso luglio, quando ottennero quattro punti in sette gare. La Sampdoria ha incassato sette reti nelle ultime due giornate di campionato, due in più dei cinque subiti nelle precedenti sette giornate. La Sampdoria ha perso le ultime due trasferte di campionato: i blucerchiati non contano più sconfitte esterne consecutive nella competizione dall’ottobre 2019 (cinque).

Keita Baldè è il miglior marcatore della Sampdoria nel 2021 in Serie A: sei reti per lui, almeno due più di qualsiasi altro blucerchiato. Rodrigo de Paul ha partecipato attivamente a 18 gol in questo campionato (nove reti, nove assist), record stagionale per lui in Serie A: l’ultimo centrocampista dell’Udinese a fare meglio in una singola stagione è stato Gaetano D’Agostino con 19 partecipazioni (11 reti, otto passaggi vincenti) nel 2008/09.

OPTA | 16-05-2021 09:15