La Samp ha i suoi motivi per sperare

Dalla stagione 2017/18 in avanti la Sampdoria ha battuto quattro volte l’Atalanta: contro nessuna squadra i bergamaschi hanno subito più sconfitte nel periodo. La Sampdoria ha ottenuto un punto nelle ultime due sfide casalinghe contro l’Atalanta: in Serie A i liguri non sono mai rimasti tre gare interne di fila senza successi contro i bergamaschi.

Dopo una serie di tre successi in quattro partite, la Sampdoria ha vinto solamente una delle ultime quattro gare di Serie A. La Sampdoria ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1P), un successo in più rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti nove gare interne (1N, 6P).

L’Atalanta ha mandato a segno 15 giocatori differenti in questa Serie A, più di ogni altra squadra nel torneo in corso; a questo punto della scorsa stagione, la Dea ne contava 13 (dietro Inter e Napoli con 14).

Gian Piero Gasperini ha perso ben sei delle nove sfide con Claudio Ranieri in Serie A: solamente contro Massimiliano Allegri ha subito più sconfitte nella competizione (sette, ma in 17 confronti).

Fabio Quagliarella ha segnato 12 reti contro l’Atalanta in Serie A, solamente contro la Fiorentina ha fatto meglio nel massimo campionato (13) : due di queste reti sono arrivate nelle ultime tre sfide, dopo che era rimasto a secco nelle tre precedenti. Occhio all’ex: Luis Muriel è il giocatore con la miglior media gol in questa Serie A, tra i giocatori rimasti in campo almeno 90 minuti (una rete ogni 53 minuti giocati).

