La Roma vede il traguardo

In Turchia, vincendo per 2-1, la Roma ha fatto un importante passo avanti verso la qualificazione ai gironi della nuova Conference League.

Questa sera, con fischio d’inizio alle 19, il Trabzonspor dei tanti ex ‘italiani’ (all’andata ha segnato, di testa, l’ex Atalanta e Parma Cornelius) cercherà di ribaltare la situazione allo stadio Olimpico.

I giallorossi, reduci dal successo in campionato con la Fiorentina, non devono rischiare, soprattutto nella prima mezz’ora. Con una rete metterebbero la questione in discesa, costringendo i rivali a segnarne 2 per andare ai supplementari. Da ricordare che non vale più la regola dei gol fuori casa quindi anche un ipotetico 0-1 nei regolamentari porterebbe le sue squadre all’extra-time.

OPTA | 26-08-2021 07:47