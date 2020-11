La Roma non può fermarsi a Genova

L’ultimo successo del Genoa contro la Roma in serie A risale al maggio 2014 (1-0 con Gasperini in panchina): da allora tre pareggi e nove successi giallorossi. Un dato che già spiega perché i liguri non partano favoriti nell’incontro di oggi (fischio d’inizio alle 15, diretta su DAZN). Non aiutano neanche i precedenti di Rolando Maran: il tecnico del Genoa ha vinto soltanto una delle 13 partite di serie A contro la Roma (Catania-Roma 1-0 del gennaio 2013).

L’assenza di Edin Dzeko tra le fila dei capitolini è pesantissima, però Borja Mayoral si è sbloccato con una doppietta contro il Cluj. Lo spagnolo va senza dubbio preso in considerazione come marcatore. Dall’altra parte occhi puntati su Gianluca Scamacca, che arriva dai gol nel derby e contro il Torino. Potrebbe diventare il più giovane giocatore italiano del Genoa a trovare il gol in serie A al Ferraris contro la Roma da Alberto Paloschi nel febbraio 2011. Per lui sarebbe una rete molto particolare dato che è cresciuto nelle giovanili giallorosse prima di emigrare in Olanda, quando aveva 16 anni soltanto.

Al netto di assenze e cabala la sensazione è che si vedranno almeno 3 reti e che la Roma, nonostante l’assenza di Dzeko, abbia le carte in regola per chiamare a un superlavoro Perin. Attenzione anche alla possibilità che venga assegnato un calcio di rigore.

