La Roma mette in campo l’orgoglio

Nella storia della Coppa UEFA/Europa League, dei 225 precedenti in cui una squadra ha perso l’andata di un doppio confronto a eliminazione diretta per quattro o più gol, solo due hanno passato il turno; il Partizan con il QPR nei sedicesimi di finale 1984-85 e il Real Madrid con il Borussia Mönchengladbach negli ottavi di finale 1985-86.

La sconfitta per 6-2 contro il Manchester United all’andata è stata la quarta volta in cui la Roma ha subito almeno sei gol in una partita in grandi competizioni europee, due delle quali contro i Red Devils (1-7 nell’aprile 2007). Il Manchester United ha vinto cinque degli ultimi sei incontri con la Roma in tutte le competizioni, pareggiando il restante per 1-1 nel dicembre 2007.

Il Manchester United punta a raggiungere la sua prima importante finale in tutte le competizioni con Ole Gunnar Solskjær; in precedenza è stato eliminato da tutte e quattro le semifinali di coppa sotto il norvegese (2 in League Cup, 1 in FA Cup, 1 in UEFA Europa League). La Roma non perde entrambe le gare di un doppio confronto a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) dagli ottavi di finale di Champions League nel 2015-16 contro il Real Madrid, mentre non accade in Coppa UEFA/Europa League dagli ottavi di finale nel 2009-10 contro il Panathinaikos.

OPTA | 06-05-2021 07:41