La Polonia vuole fare la festa agli inglesi

La Polonia, reduce dal 7-1 in casa di San Marino (con gol subito dopo un clamoroso svarione difensivo: bravo Nanni ad approfittarne), ospita l’Inghilterra capolista a punteggio pieno del girone I di qualificazione ai campionati del mondo.

La formazione di Paulo Sousa, che di punti ne ha 10, cinque in meno dei battistrada, deve vincere per avvicinarsi alla prima della classe, che in cinque gare ha subito una rete soltanto e che arriva da un doppio 4-0, con Ungheria, in terra magiara, e Andorra, in casa.

Gli attaccanti polacchi possono mettere a dura prova la difesa rivale, da non escludere la possibilità che segnino un paio di gol. Che però potrebbero anche non bastare per vincere se non si sistemeranno le cose nella retroguardia.

OPTA | 08-09-2021 12:44