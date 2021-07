La Pliskova prova lo sgambetto alla Barty

Nell’attesa di vedere come andrà a finire la storica finale maschile di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic sabato abbiamo la possibilità di assistere a quella femminile: saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a contendersi lo scettro di Wimbledon.

L’australiana, numero 1 del ranking Wta, ha perso un set all’esordio con la spagnola Carla Suarez Navarro, ma si è poi trasformata in un rullo compressore, lasciando ben poco alle avversarie via via affrontate sull’erba londinese.

La ceca, però, è un osso duro quando è in palla. E in questi giorni lo è di sicuro. E’ reduce dall’affermazione in rimonta ai danni della bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta anche grazie aI 14 aces messi a segno.

Barty e Pliskova si affronteranno per l’ottava volta in carriera: l’australiana è avanti per 5 a 2 complessivamente ma sull’erba, negli scontri diretti, le due tenniste vantano un successo a testa. Sarebbe sorprendente se non venisse fuori un match equilibrato.

OPTA | 10-07-2021 08:10