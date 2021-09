La Ligue1 riparte con Strasburgo-Metz

Con Strasburgo-Metz riparte la Ligue 1. L’undici alsaziano non batte il Metz nella massima serie francese da quattro partite (3N, 1P) e potrebbe arrivare a cinque per la seconda volta contro questo avversario nel massimo campionato dopo la serie registrata tra aprile 1937 e dicembre 1946 (cinque).

Il Metz non vince in Ligue 1 da otto partite (4N, 4P), la propria striscia peggiore nel massimo campionato dalle nove partite senza successi tra ottobre e dicembre 2019. Solo il Brest (nove) attualmente non vince da più gare in Ligue 1.

Lo Strasburgo ha vinto solo una delle ultime otto partite interne in Ligue 1 (2N, 5P), la più recente contro il Brest (3-1).

Il Metz ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime 22 partite di Ligue 1, contro il Reims lo scorso 18 aprile (0-0).

Lo Strasburgo ha subito 11 gol nelle prime cinque partite di questa Ligue 1, eguagliando il proprio peggior risultato a questo punto del torneo nel 21° secolo (11 nel 2004/05).

Lo Strasburgo è stato in svantaggio per 260 minuti in questa Ligue 1, più di ogni altra squadra.

OPTA | 17-09-2021 08:46