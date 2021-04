La Lazio punta il record di Chinaglia

Il Milan ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Lazio, miglior striscia per i rossoneri contro i biancocelesti dal 2009 (tre in quell’occasione). La Lazio non tiene la porta inviolata contro il Milan in Serie A dal febbraio 2012 (2-0): da allora i rossoneri hanno trovato la rete per 17 gare consecutive (1.8 di media a match).

La Lazio non ha trovato il gol nella sfida all’Olimpico contro il Milan dello scorso campionato: non rimane a secco per due di fila contro i rossoneri in casa dal 2007 (due pareggi a reti inviolate). La Lazio può vincere 10 incontri casalinghi di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1937 e nel 1974. Il Milan ha ottenuto 13 successi in trasferta finora in questo campionato: può diventare la prima squadra in assoluto a vincere 14 delle prime 16 gare esterne in una stagione di Serie A (attualmente la formazione più veloce a raggiungere i 14 successi esterni è stata l’Inter, che ha impiegato 17 gare nel 2006/07).

Ciro Immobile ha segnato sei gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A, incluse due reti nelle due sfide più recenti: contro i rossoneri ha anche realizzato una tripletta, proprio all’Olimpico nel settembre 2017

