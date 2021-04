La Lazio non pareggia in A da gennaio

La Lazio, vittoriosa nella gara d’andata (2-0, dicembre 2020), solo tre volte ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A: 1935/36, 1936/37 e 1993/94. Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A e potrebbe eguagliare la sua miglior serie di successi interni contro i biancocelesti nella competizione: quattro, nel gennaio 1993 e nel maggio 1955. La Lazio è una delle due squadre (al pari del Bologna) contro cui il Napoli ha segnato più gol in casa nella sua storia in Serie A, 107 reti a entrambe.

Solo l’Inter ha perso meno match in Serie A di Lazio e Napoli da inizio marzo ad oggi; solo Inter e Atalanta (sei ciascuna) hanno ottenuto più vittorie di azzurri e biancocelesti nel periodo (cinque). La Lazio è reduce da due vittorie in trasferta in campionato senza subire gol: durante la gestione Inzaghi i biancocelesti non hanno mai collezionato tre clean sheet di fila in esterna in Serie A, riuscendoci l’ultima volta nel febbraio 2016, con Stefano Pioli. La Lazio non pareggia in Serie A dal 3 gennaio (1-1 con il Genoa): da allora 12 successi e tre sconfitte per i biancocelesti.

La squadra biancoceleste vanta il miglior attacco nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (11 reti), parziale in cui il Napoli vanta la miglior difesa (tre gol subiti, come l’Inter). Lorenzo Insigne e Ciro Immobile sono due dei primi cinque giocatori di questo campionato per punti portati alla propria squadra con gol segnati: rispettivamente 12 punti al Napoli con 15 reti e 16 alla Lazio con 16 marcature.

OPTA | 22-04-2021 07:41