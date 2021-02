La Lazio deve ripartire subito

Dopo una serie di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria (0-3 a ottobre); i biancocelesti non perdono entrambe le sfide contro i blucerchiati in un singolo campionato dal 1991/92.

La Lazio è imbattuta da 14 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A: per i biancocelesti si tratta della seconda striscia aperta più lunga, dopo quella contro la Triestina (22 gare interne senza sconfitte, l’ultima delle quali però nel 1959). La Lazio ha perso l’ultima partita di campionato dopo una serie di sei successi consecutivi e non registra due sconfitte di fila da luglio, quando toccò quota tre. La Lazio è reduce da cinque successi interni consecutivi e non fa meglio in Serie A da febbraio dello scorso anno, quando arrivò a sette vittorie di fila.

Quella di Simone Inzaghi è la squadra che nel 2021 ha ottenuto più punti in Serie A, nonostante la sconfitta nel match più recente: 19 punti grazie a sei vittorie e un pareggio nel periodo. La Sampdoria ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due trasferte di Serie A e non rimane tre gare esterne senza sconfitte dal dicembre 2018, con Marco Giampaolo in panchina.

OPTA | 20-02-2021 09:26