La Lazio a caccia del tris a Torino

La gara di ritorno dello scorso campionato tra Torino e Lazio è terminata 0-0: i biancocelesti non restano senza reti per due gare di fila contro i granata nella competizione dal 2013, guidati da Vladimir Petkovic. Il Torino ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio (2N, 4P); i biancocelesti potrebbero vincere tre trasferte di fila in casa dei piemontesi per la prima volta nella competizione. Il Torino ha vinto l’ultima partita casalinga in Serie A e non mette in fila due successi interni consecutivi da luglio 2020.

Dopo i successi contro Salernitana e Sassuolo, il Torino potrebbe vincere tre gare di fila nello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal marzo 2019: risale invece al febbraio 1992 l’ultima occasione in cui i granata hanno ottenuto tre successi consecutivi senza subire alcun gol. La Lazio non ha chiuso in parità alcuna delle ultime 13 trasferte di Serie A, conquistando parziale cinque vittorie, subendo otto sconfitte, delle quali cinque nelle sei più recenti. La Lazio ha segnato 11 gol finora, eguagliando il suo record storico nelle prime quattro giornate di Serie A (11 come nel 1934/35).

Il Torino è, al pari del Genoa, una delle due squadre che l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha affrontato più volte in Serie A senza mai trovare la sconfitta (otto successi e due pareggi in 10 incontri). Dopo il gol vittoria contro il Sassuolo nell’ultimo turno, Marko Pjaca potrebbe trovare la rete in due presenze di fila per la prima volta in Serie A – l’esordio del giocatore del Torino nella competizione è stato proprio contro la Lazio nell’agosto 2016, quando vestiva la maglia della Juventus.

Prima di passare alla Lazio, Ciro Immobile ha giocato 47 partite e segnato 27 gol con la maglia del Torino in Serie A: contro i granata, l’attaccante della Lazio ha poi realizzato sette reti in 10 incontri con la maglia biancoceleste. Il Torino è la vittima preferita di Felipe Anderson in Serie A; l’esterno della Lazio ha messo a segno cinque gol contro i granata, incluse due delle tre doppiette firmate nel massimo campionato.

OPTA | 23-09-2021 07:54