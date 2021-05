La Juventus punta a fare dieci

La Juventus ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Milan in Serie A; solo contro il Foggia i bianconeri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga nel massimo campionato

Dal 2011/12 in avanti la Juventus ha battuto 15 volte il Milan in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (15 successi anche contro Lazio e Udinese, ma con una sfida in più). . La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non accadeva in campionato da aprile 2010, quando arrivò a 19 di fila. La Juventus ha segnato almeno due reti in 13 partite casalinghe in questo campionato, più di ogni altra squadra. Era dal 2012/13 che il Milan non otteneva almeno 69 punti in una stagione di Serie A (72 in quell’occasione, ma a fine torneo): in quel caso dopo 35 giornate i rossoneri avevano 65 punti.

Il Milan ha perso l’ultima trasferta di campionato e potrebbe mancare il successo per due gare esterne di fila per la prima volta dal febbraio 2020, nelle ultime due trasferte prima del primo lockdown. Scontro diretto per la qualificazione alle coppe europee: non era mai successo, nell’era dei tre punti a vittoria, che ci fossero solamente due punti tra seconda e quinta in classifica dopo 34 giornate.

