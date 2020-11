La Juventus è pronta a ripartire

Tre partite si disputeranno per la serie A nella giornata di sabato. Ad aprire il turno il match tra Crotone e Lazio: si gioca in Calabria ma non sono i padroni di casa i favoriti. Da prendere in considerazione l’ipotesi di una gara con meno di 3 reti complessive anche se Ciro Immobile, con la sua smania di gol, potrebbe spostare l’ago della bilancia anche in quel senso.

Spezia-Atalanta sulla carta dovrebbe vedere i nerazzurri fare bottino pieno, anche se più di un giocatore a disposizione di Gasperini non è tornato da molto dal Sudamerica. Ma un successo degli orobici con un paio di reti di scarto, magari subendone una, sembra nell’ordine delle cose.

La Juventus di Andrea Pirlo deve tassativamente tornare al successo e cercherà di sbrigare la pratica Cagliari (che però è una squadra in grande crescita): ipotizzare che Cristiano Ronaldo vada in gol non è particolarmente difficile, anche su Kulusevski si può fare un ragionamento. Ma Dybala, quando verrà messo in campo, cercherà di sicuro una rete scacciacrisi.

OPTA | 20-11-2020 19:50