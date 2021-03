La Juve non può più lasciare punti per strada

Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A (stagione 2017/18), la Juventus ha pareggiato nel match d’andata di questo campionato contro il Benevento: l’ultima neopromossa a rimanere imbattuta contro i bianconeri in entrambi i match di uno stesso campionato è stata la Sampdoria 2012/13 (due vittorie per i blucerchiati in quel caso). In tutti e tre i precedenti tra Juventus e Benevento in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Prima del pareggio nel match d’andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus in Serie A (era alla guida del Milan e del Bologna).

La Juventus ha vinto in tutte le ultime sette gare casalinghe di campionato, segnando in ognuna di queste almeno due gol e subendo appena tre reti nel parziale.

Il Benevento è la formazione che aspetta da più tempo la vittoria tra le squadre attualmente in Serie A: 11 partite, nelle quali i campani hanno collezionato cinque pareggi e sei sconfitte (ultimo successo il 6 gennaio contro il Cagliari).

Si gioca la sfida tra la formazione che ha subito meno gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (la Juventus, cinque) e la seconda per gol concessi nei primi 30 minuti: il Benevento, 20, meno solo del Crotone (21). I campani hanno inoltre la peggior difesa nel primo quarto d’ora (otto gol subiti).

OPTA | 21-03-2021 10:08