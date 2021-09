La Germania di Giani sulla strada dell’Italia

Sulla strada dell’Italia agli Europei di pallavolo maschile – torneo giunto ai quarti di finale – c’è una Germania molto… italiana. A partire dal coach, Andrea Giani, che non ha bisogno di presentazioni per quanto ha fatto in azzurro e che da ct della Slovenia ha già buttato fuori l’Italia in semifinale agli Europei del 2015.

Squadra molto esperta, quella tedesca, che va presa con le dovute cautele, a maggiore ragione in una gara secca: a Ostrava ci sarà da sudare per i ragazzi di Fefé De Giorgi che, comunque, hanno tutto per sbarazzarsi dei loro avversari e approdare in semifinale dove già si è qualificata la Serbia che, dopo il 3-0 di ieri all’Olanda, aspetta a piè fermo la sua rivale.

Pericolo pubblico numero uno tra i teutonici l’opposto Grozer che è passato da Piacenza a Monza quest’estate.

OPTA | 15-09-2021 07:27