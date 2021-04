La Dinamo ci riprova

Dopo avere eliminato il Tottenham, con José Mourinho che con la consueta platealità è andato a complimentarsi con i giocatori rivali per distogliere l’attenzione dalla debacle, la Dinamo Zagabria ci riprova. Ma con il Villarreal non sarà per nulla facile proseguire il cammino in Europa League.

Già nella gara di andata – che giocheranno in trasferta – gli spagnoli potrebbero mettere al sicuro la qualificazione, tanto più che in panchina hanno un vero esperto della competizione, quale Unai Emery, l’allenatore basco che per ben tre volte, con il Siviglia, ha alzato la coppa.

La Dinamo Zagabria, retrocessa in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions nei preliminari per mano del Ferencvaros, punterà su gioco ed entusiasmo. Ci si aspetta più di una rete, non da escludere un 1-2, se non un 1-3.

