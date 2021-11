La Dea e le inglesi indigeste

L’Atalanta ha vinto solo una delle cinque sfide contro squadre inglesi in Champions League (1N, 3P), nella scorsa stagione in casa del Liverpool. Nella gara d’andata la squadra di Gasperini è stata battuta 3-2 dal Manchester United, sprecando un vantaggio di due gol.

Il Manchester United ha perso solo una delle ultime 11 partite contro avversari italiani in Champions League (8V, 2N), e ha raccolto il successo in cinque delle ultime sei (1P).

Per la quarta volta nelle competizioni europee l’Atalanta ospita una formazione inglese (1V, 1N, 1P). Il Manchester United sarà il quarto avversario diverso nella striscia dopo aver sfidato in casa Everton, Manchester City e Liverpool – tutte dalla stagione 2017/18. Il Manchester United potrebbe registrare la 150esima vittoria in Coppa dei Campioni/Champions League, diventando il primo club inglese a riuscirci e il quarto in generale a tagliare questo traguardo dopo Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona.

L’Atalanta ha perso solo due delle ultime otto gare interne in Champions League (3V, 3N), ma ha vinto 1-0 contro lo Young Boys nella seconda giornata di questa stagione. La formazione italiana ha vinto due sfide casalinghe di fila nella competizione solamente una volta in precedenza, battendo Dinamo Zagabria e Valencia nel 2019/20.

Il Manchester United ha perso le ultime tre trasferte in Champions League, compreso il ko con lo Young Boys all’esordio stagionale nella competizione. In precedenza non ha mai perso quattro gare di fila fuori casa in Coppa dei Campioni/Champions League.

