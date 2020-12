La Dea agitata va ad Amsterdam

E’ inutile nasconderlo. Ci sono acque agitate in casa dell’Atalanta: non di certo il modo migliore di presentarsi alla sfida di Amsterdam con l’Ajax. Una gara da dentro e fuori, vista la posizione in classifica delle due contendenti. Entrambe vogliono proseguire il loro cammino in Champions League ma vi riuscirà una soltanto e l’altra dovrà retrocedere in Europa League.

I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre e non è un vantaggio da poco. Il Papu Gomez si riprenderà il proprio posto dal primo minuto, mentre Josip Ilicic dovrebbe partire dalla panchina: insieme a Gomez, infatti, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Pessina e Duvan Zapata. Proprio il colombiano ha le carte in regola per mettere a ferro e fuoco la retroguardia dei padroni di casa in una gara che con ogni probabilità si chiuderà con almeno tre gol segnati. La speranza è che la Dea scenda in campo tranquilla: in caso contrario fioccheranno i cartellini e c’è da prendere in considerazione che il colore non sia solamente giallo.

OPTA | 09-12-2020 14:22