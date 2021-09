La Danimarca schiacciasassi ospita un Israele galvanizzato

Il 5-2 rifilato all’Austria, che rappresenta senz’altro uno dei risultati più clamorosi di sempre per Israele, ha dato nuova linfa alla formazione biancazzurra nella corsa verso il Qatar. Il risultato è arrivato dopo il 4-0 in casa delle Far Oer: nove gol in due partite.

Ora, però, lo scoglio da superare è di quelli molto alti: Israele va a giocare sul campo della Danimarca leader, a punteggio pieno, del girone F di qualificazione: gli scandinavi sono uno schiacciasassi, non hanno ancora subito un gol e ne hanno realizzati 17. Il risicato 1-0 in casa delle Far Oer (gol di Wind all’85’, con i locali in dieci uomini) lascia qualche speranza a Israele.

Nel medesimo gruppo l’Austria ospita la Scozia e deve riprendere la marcia.

OPTA | 07-09-2021 06:37