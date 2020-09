La Croazia cerca gol in Francia

Anche martedì sera si gioca per la Nations League, torneo che piano piano sta cominciando a essere apprezzato dopo una partenza in sordina. Merito dello spettacolo che si è visto in alcune partite e, per quanto riguarda l’Italia, per il bel gioco proposto dalla nazionale di Roberto Mancini, tra l’altro corsara lunedì sera in Olanda.

Nel panorama di quest’oggi spicca senz’altro Francia-Croazia, non fosse altro perché è il remake della finale del Mondiale giocato in Russia due anni fa. I biancorossi arrivano dalla batosta subita in Portogallo, contro una squadra priva di Cristiano Ronaldo, mentre i transalpini hanno vinto in Svezia, grazie a un gol di Mbappé.

L’attaccante del Paris Saint Germain, risultato positivo al Covid, non ci sarà. Per i gol, quindi, il ct dei Bleus Didier Deschamps dovrà rivolgersi ad altri, come per esempio Griezmann, che in Scandinavia ha fallito un calcio di rigore. Tra gli ospiti una rete potrebbe arrivare da Rebic o da un Perisic galvanizzato dalla recente conquista della Champions League con il Bayern Monaco.

