La corsa verso il Qatar riprende lunedì

Terminata la Nations League con la vittoria della Francia sulla Spagna riecco le gare di qualificazione ai Mondiali che nel 2022 andranno in scena in Qatar.

In campo, in Europa, qualche big, come la Germania, che dopo avere faticato con la Romania va a giocare in Macedonia del Nord, ovviamente con i favori del pronostico, ma anche con una difesa che ha mostrato qualche incertezza contro Hagi junior e compagni.

L’Olanda affronta Gibilterra con la speranza di segnare il maggior numero di reti possibile, la Turchia va in Lettonia. Per la Norvegia, che è sempre priva del suo bomber Erling Haaland, c’è il Montenegro da ricevere.

OPTA | 11-10-2021 07:40