La corsa contro il tempo chiude la Tirreno-Adriatico e come da tradizione saranno le strade di San Benedetto del Tronto a ospitarla nella giornata di lunedì. 10,1 km su un percorso che ricalca in gran parte il circuito finale delle tappe conclusive degli ultimi anni Novanta e Duemila ed è lo stesso ormai dal 2015.

Si scatta da viale Tamerici (Riva sud) e si procede verso Porto d’Ascoli lungo il mare. A Piazza Salvo d’Acquisto si è circa a metà e la fatica termina sul traguardo tradizionale di viale Buozzi. Gli ultimi 2,5 km sono rettilinei, l’unica variabile di una crono che si preannuncia velocissima può essere rappresentata dal vento che proviene dal Mare Adriatico: conta anche un po’ di fortuna in certi casi.

Filippo Ganna, che ha vinto i campionati nazionali a cronometro, è l’italiano più indicato per sbaragliare la concorrenza e conquistare la frazione. L’australiano Rohan Dennis, iridato di specialità, è però il favorito in assoluto: non va però negata una chance anche al primatista dell’ora, il rapidissimo belga Victor Campenaerts.

OPTA | 14-09-2020 10:17